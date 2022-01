Napoli, fatta per la cessione di Filippo Costa al Parma: i dettagli

In casa Napoli vi era un esubero ancora alla ricerca di sistemazione. Si tratta di Filippo Costa, terzino tornato la scorsa estate dal prestito in serie B e mai entrato nei piani tecnici di Luciano Spalletti. Fortunatamente per lui e per il club però, notizia dell’ultima ora è che per la cessione sarebbe tutto fatto.

Come riportato da Sky infatti, le prestazioni sportive di Filippo Costa sono state cedute al Parma, in serie B. L’operazione che ha trovato d’accordo i due club è un prestito con diritto di riscatto da esercitare eventualmente nella prossima estate.

Il terzino classe 1995 dunque è pronto a tornare sui campi di serie B, dopo la sua esperienza in prestito alla Virtus Entella nella scorsa stagione sportiva. La speranza è che il ragazzo possa meritarsi sul campo il riscatto da parte del club, diventando così a tutti gli effetti un calciatore del Parma.

Si tratta ovviamente di un’operazione minore da parte del Napoli, che però dimostra di essere molto attivo sul mercato. Dopo pochi giorni dall’inizio della sessione invernale di calciomercato, la dirigenza azzurra ha già completato le cessioni di Manolas e Costa e l’acquisto di Tuanzebe.

Un altro fronte molto vivo è quello che vede il Napoli impegnato nella possibile rescissione contrattuale di Faouzi Ghoulam, che porterebbe come conseguenza l’acquisto di un terzino mancino. L’obiettivo numero uno in questa zona del campo continua a rimanere Reinildo Mandava.