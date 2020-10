Napoli, fatta per la cessione di Younes all’Eintracht Francoforte

Negli ultimi giorni il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sta dando molto da fare per provare a sfoltire la rosa del Napoli. Nell’organico azzurro sono molti infatti gli esuberi che stanno cercando sistemazione altrove. Uno di questi probabilmente è riuscito nell’intento.

Si tratta di Amin Younes. L’ala offensiva tedesca, stando a quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, è pronto a vestire la maglia dell’Eintracht Francoforte. Un ritorno in patria dunque per il calciatore ex Ajax, la cui parentesi napoletana è stata molto turbolenta.

Un buon colpo in uscita quindi, che però non risolve ancora i problemi di congestione presenti nella rosa del Napoli. Solo rimanendo nel reparto offensivo azzurro ad esempio rimangono in lista di sbarco Arkadiusz Milik, Fernando Llorente ed Adam Ounas.

Ovviamente il caso del polacco è quello che fa più notizia, trattandosi di un nome molto pesante. Per Milik sembra ora essere sfumata anche la pista Tottenham, con la squadra di José Mourinho molto vicina invece all’attaccante portoghese del Benfica Vinicius.

Fernando Llorente sembra invece molto vicino all’Elche, con la pista italiana dello Spezia che appare molto difficile. Infine per Adam Ounas si sono raffreddate un po’ tutte le piste: da non escludere quindi la permanenza a Napoli se il Cagliari non dovesse affondare il colpo.