Napoli, fatta per Luperto all’Empoli: prima però bisogna trovare un sostituto

In casa Napoli il calciomercato stenta a decollare. Una situazione finanziaria non semplice a causa di Covid e di mancata qualificazione in Champions sta bloccando le trattative, sia in entrata che in uscita. La rosa azzurra comunque ha bisogno di rinforzi, in particolar modo vi è bisogno di un difensore centrale, di un terzino sinistro e di un centrocampista centrale.

Riguardo alla prima esigenza ha scritto in queste ore il Corriere dello Sport, spiegando che è proprio la ricerca di un difensore centrale a bloccare la cessione di Sebastiano Luperto. Il difensore centrale azzurro è promesso sposo dell’Empoli, con cui è già tutto fatto.

La dirigenza partenopea però ha momentaneamente bloccato la trattativa in uscita poiché prima vi è bisogno di acquistare un difensore centrale per sostituire Luperto. Luciano Spalletti ha infatti paura di ritrovarsi con soli tre difensori centrali in rosa, ovvero Koulibaly, Maksimovic e Manolas.

La situazione diventa più drammatica poi se si considera che quest’anno vi sarà la Coppa d’Africa. Ciò vuol dire che a gennaio Koulibaly sarà indisponibile per un mese intero. Alla luce dei fatti appare dunque evidente che l’arrivo di un difensore centrale è necessario, anche perché Sebastiano Luperto non si è mai dimostrato all’altezza di un posto fisso in rosa, seppur da quarta alternativa.

Di nomi comunque sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono molto pochi ed è quindi molto difficile capire chi potrà indossare la maglia del Napoli la prossima stagione. Ciò che appare certo è che il tempo inizia a stringere e qualcosa sul mercato bisogna fare.