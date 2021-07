Napoli, fatta per Sebastiano Luperto all’Empoli: i dettagli

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato nelle ultime ore alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni della trasmissione televisiva SportItalia Calciomercato, in onda sul canale SportItalia.

Uno degli argomenti del suo intervento è stato il calciomercato in casa Napoli, con in particolare una cessione che potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore. Ecco le sue parole a riguardo. “Il Napoli ha appena chiuso una operazione di calciomercato. Il club capitanato da Aurelio De Laurentiis ha in pratica ceduto Sebastiano Luperto all’Empoli. Il difensore non rientra nei piani di Spalletti. Siamo ai dettagli”.

Una piccola cessione dunque, che potrebbe iniziare a sbloccare il calciomercato azzurro. In casa Napoli ora ci sarà bisogno di un difensore centrale, da affiancare a Koulibaly, Manolas e Rrahmani per completare il reparto. All’occorrenza comunque potrebbe essere adattato nella zona centrale anche Giovanni Di Lorenzo.

In un clima economicamente difficile come questo in cui stiamo vivendo, il compito di Cristiano Giuntoli di cedere tutti gli esuberi appare molto difficile. La lista è lunga e Luperto era solo uno dei tanti.

Oltre a Sebastiano Luperto, da sistemare vi sono ad esempio Kevin Malcuit, Adam Ounas e Gennaro Tutino. Si tratta di cessioni che potrebbero portare nelle casse del Napoli un piccolo tesoretto sufficiente a mettere a segno qualche colpo in entrata.