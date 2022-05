Napoli, Fedele: “ADL stravede per un calciatore del Bologna, farà di tutto per comprarlo”

Ai microfoni di Televomero è intervenuto l’ex procuratore di Paolo Cannavaro ed ora opinionista TV, Enrico Fedele. Tra i vari temi discussi si è parlato anche di Napoli e di un nome per il prossimo mercato estivo.

“Mi è arrivata una notizia di calciomercato per il Napoli. Aurelio De Laurentiis travede per Svanberg del Bologna e il club farà di tutto per portare il centrocampista in Campania nella prossima stagione“.

“Aurelio De Laurentiis non via Spalletti anche perché, qualora lo facesse, sarebbe costretto a pagare sia il toscano che l’eventuale nuovo allenatore“.

Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole quindi rinforzare la squadra con uno dei calciatori del Bologna, rivela l’opinionista tv.

Enrico Fedele ha infine dichiarato: “Per quello che concerne i portieri, Alex Meret e David Ospina lasceranno il Napoli“.