Napoli, fenomeno Kvaratskhelia: dal retroscena Mancini-Conte al nuovo contratto d’oro

Sin dal suo arrivo, a Napoli è scoppiata la Khvicha Kvaratskhelia mania. Il calciatore azzurro ha subito conquistato i tifosi a suon di gol e di grandi giocate, tanto da costringere il presidente Aurelio De Laurentiis a lavorare per adeguare il suo contratto alle sue ottime prestazioni.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sarebbe ad un passo l’accordo per il nuovo contratto, con il calciatore georgiano che vedrebbe il suo ingaggio raddoppiare in meno di sei mesi portandosi sulla scia dei top player del Napoli. Il suo nuovo ingaggio, infatti, dovrebbe aggirarsi intorno ai 2.5 milioni di euro, una cifra che potrebbe anche aumentare al raggiungimento di determinati obiettivi.

Le prestazioni di Kvara sono subito finite nel mirino dei grandi club europei che ora sarebbero disposti a fare follie pur di averlo in squadra. Eppure, in passato, nessuno ha deciso di affondare il colpo. Alcuni allenatori, anzi, bocciarono il talento georgiano. È il caso di Antonio Conte, ex allenatore della Juventus e ora al Tottenham. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore finì anche nel mirino dell’allenatore italiano, il quale però l’aveva bocciato poiché lo riteneva un calciatore troppo offensivo e non adatto alla sua idea di calcio.

Un altro allenatore che già conosceva Kvara è Roberto Mancini. Come dichiarato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, infatti, il figlio aveva già segnalato il calciatore cinque anni fa, ovvero quando il georgiano aveva 16 anni: “Mio figlio Andrea me ne aveva parlato come di un fenomeno già cinque anni fa: aveva ragione. Oggi nel calcio si sa tutto di tutti, ma quando sei forte sei forte: se non ti consentono più di fare certe cose, nei fai altre“.