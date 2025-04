Napoli, festa rovinata dagli infortuni: mezza squadra uscita malconcia dopo la vittoria col Torino

Contro il Torino il Napoli ha portato a casa tre punti fondamentali per la lotta Scudetto. A rovinare la festa, seppur parzialmente, le condizioni fisiche di alcuni calciatori ed in particolare di Frank Zambo Anguissa e soprattutto Alessandro Buongiorno.

Come rivelato da Antonio Conte al termine della partita, bisognerà aspettare 24-48h per aver conferme sull’entità dell’infortunio del difensore centrale. Nonostante la vittoria e il primo posto in classifica a tre distanze dall’Inter, Antonio Conte è piuttosto preoccupato per via degli infortuni.

La squadra, verso settantesimo minuto, ha iniziato a risentire gli sforzi del campionato e quasi tutti i calciatori hanno iniziato a perdere le forze. Anche Lobotka è uscito malconcio, così come i vari Politano, Di Lorenzo, Rrahmani, Lukaku e McTominay hanno subito interventi duri ed esaurito tutte le proprie forze.

INFORTUNIO ALESSANDRO BUONGIORNO, 24-48 ORE PER CAPIRE L’ENTITA’ DELL’INFORTUNIO: RISCHIA DI STARE FUORI 1-2 SETTIMANE PER UN RISENTIMENTO MUSCOLARE?

Mentre per Anguissa il tutto si potrebbe risolversi già nella giornata di oggi, da valutare sono le condizioni del difensore azzurro. Nella giornata di oggi o domani ci saranno sicuramente maggiori informazioni ma al momento è in forte dubbio la sua presenza nella trasferta insidiosa di Lecce. Il difensore potrebbe restare fuori per 1-2 settimane.