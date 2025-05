Napoli: durante la festa scudetto 39 feriti, 10 rapine e un tiktoker arrestato

Nel corso dei festeggiamenti per la vittoria del quarto scudetto del Napoli, non sono mancate le rapine, le aggressioni e gli arresti. Nel dettaglio, si parla di 39 feriti, 10 rapine e tra gli arresti c’è quello di un tiktoker.

I DANNI DOPO I FESTEGGIAMENTI – Stando a quanto riportato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, sono trentanove i feriti che si sono fatti refertare negli ospedali Vecchio Pellegrini e San Paolo, la maggior parte per ustioni da fuochi d’artificio o per ferite riportate in colluttazioni. Tra loro anche un turista belga di 27 anni, accoltellato alla gamba in via Poerio da due sconosciuti in scooter. Dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Nell’evidenziare la gravità della situazione dei feriti, il presidente dell’associazione, Manuel Ruggero, ha così dichiarato: “Basti pensare che a Capodanno i feriti furono trentasei”.

Non è stata solo notte di festeggiamenti, ma anche di lavoro per i Carabinieri. Ancor prima dell’inizio della partita Napoli-Cagliari, sono scoppiate diverse risse all’interno dello stadio Maradona. Nel corso di uno scontro, degenerato con il lancio di bottiglie, ad essere colpita è stata anche un veicolo del 14 Battaglione Carabinieri “Calabria”.

In via Sambuco, un 47enne è stato aggredito e derubato dello scooter: colpito alla testa con il calcio di una pistola, è stato poi medicato. Un 28enne di Caserta è stato invece accoltellato allo zigomo da uno sconosciuto in centro città.

A finire in manette è stato anche il tiktoker Michele Napolitano. Il ragazzo è stato fermato dopo aver tentato di forzare il varco di via Acton. Armato di una pistola con matricola abrasa e sei proiettili, è stato arrestato dopo una colluttazione con i carabinieri.

Ad essere stati arrestati sono stati anche due giovani di 17 e 18 anni, scoperti mentre tentavano di innescare un grosso petardo a piazza del Gesù.