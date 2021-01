Napoli, fiducia confermata ‘con riserva’ a Gattuso: spuntano tre nomi come possibili traghettatori

Durante la serata di ieri, la SSC Napoli ha rilasciato un tweet sulla piattaforma per confermare la fiducia a Rino Gattuso dopo le recenti prestazioni non poco positive della squadra.

“Il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso“.

Nonostante ciò, però, il futuro del mister è in bilico. Il presidente, infatti, si riserva di aspettare le prossime 2/3 partite per capire non solo i risultati ma anche le prestazioni in campo della squadra.

De Laurentiis vuole prestazioni convincenti con annesse vittorie. Nel caso in cui la situazione dovesse precipitare, la SSC Napoli è pronta ad esonerare Gattuso e virare su altri allenatori.

Il presidente non ama cambiare allenatori in corsa e per questo potrebbe optare per un traghettatore come Mazzarri, Reja o Benitez per poi prendere uno tra Juric e De Zerbi al termine della stagione. L’unico mister a cui ADL farebbe un contratto oneroso in questo periodo di magra sarebbe Luciano Spalletti, uno allenatore libero di spessore. Allegri e Sarri, infatti, sono da escludere a priori.