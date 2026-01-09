Napoli, filtra cauto ottimismo per David Neres: potrebbe partire titolare nella partita contro l’Inter?

Il possibile recupero di David Neres accende le speranze in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter, uno degli appuntamenti più attesi del calendario. Nella giornata di ieri, infatti, l’esterno offensivo si è allenato regolarmente in gruppo, un segnale incoraggiante dopo i problemi che ne avevano messo in dubbio la disponibilità.

Permane ancora un leggero dolore, ma dallo staff medico e tecnico filtra cauto ottimismo sulla possibilità di vederlo in campo. Le sensazioni del calciatore sono in miglioramento e la risposta del fisico ai carichi di lavoro sarà attentamente monitorata nelle prossime ore.

Al momento, però, non è stata presa alcuna decisione definitiva. La linea resta quella della prudenza: la scelta ufficiale verrà fatta solo a ridosso della partita, dopo un confronto tra staff medico, allenatore e giocatore. In questo senso, l’allenamento di sabato sarà fondamentale per capire se Neres potrà essere arruolato senza rischi o se sarà preferibile rinviare il rientro.

La sua eventuale presenza rappresenterebbe un’arma importante, soprattutto in una gara di alto livello come quella contro l’Inter, dove qualità, strappi e imprevedibilità possono fare la differenza. Fino all’ultimo, dunque, la situazione resterà in bilico, con la speranza che le sensazioni positive trovino conferma sul campo.