Napoli, filtra la richiesta di Giuntoli ad ADL

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Cristiano Giuntoli avrebbe fatto una richiesta specifica ad Aurelio De Laurentiis durante l’incontro di qualche settimana fa

Non solo dilemma allenatore per il Napoli, con Aurelio De Laurentiis che dovrà fronteggiare anche il possibile addio di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo dei partenopei, in scadenza di contratto nel 2024, sarebbe tentato dal provare una nuova esperienza e dire addio al Napoli. La nuova esperienza sembrerebbe essere quella bianconera della Juventus, che avrebbe già mosso i primi passi per poterlo prelevare.

Giuntoli, però, nell’incontro di qualche settimana fa avuto con Aurelio De Laurentiis avrebbe espresso una richiesta specifica al patron partenopeo. Una richiesta maturata dopo 8 anni e uno scudetto insieme, che potrebbe finire per portare alla chiusura del rapporto tra le due parti. La richiesta sarebbe quella di liberarsi dal proprio contratto, con il dirigente in pressing per dire addio.

Frecciatine durante la festa

Qualche settimana fa, c’è stato uno scambio di parole abbastanza pesante tra Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis. Il patron, infatti, ha detto: “Cristiano abbiamo iniziato un ciclo. Dobbiamo lavorare quest’estate perché dobbiamo continuare a vincere, vincere, vincere“.

Di controbalzo, il dirigente ha risposto: “Non preoccuparti per il futuro, sono qui da 8 anni e sento sempre parlare di chi parte e chi resta. Nelle mani di Aurelio De Laurentiis non ci saranno problemi, sarà sempre un grande Napoli“. Una risposta decisamente diplomatica, che sembra dimostrare quanto Giuntoli possa essere vicino all’addio della società azzurra. Una frecciata, quella del presidente, abbastanza pesante e che sembra aprire ad un addio poco simpatico.