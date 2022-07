Napoli, filtra ottimismo per Kepa

I partenopei potrebbero presto chiudere per l’acquisto di Kepa dal Chelsea. Il portiere potrebbe essere il prossimo titolare

La situazione con Alex Meret entra in una fase di stallo, per via del possibile acquisto di Kepa Arrizabalaga. Il portiere ex Udinese sembra voler conferme sul proprio utilizzo nell’undici titolare per la prossima stagione, ma l’arrivo dello spagnolo potrebbe chiudere ad una sua permanenza.

Infatti, il portiere del Chelsea arriverebbe per giocare titolare e rilanciarsi con Meret che a quel punto potrebbe tranquillamente partire. Filtra intanto ottimismo per la trattativa tra londinesi e partenopei, con rapporti ottimi specialmente dopo il trasferimento di Kalidou Koulibaly proprio ai blues.

La trattativa

Si potrebbe chiudere sulla base di un prestito, con il Chelsea che pagherebbe tre quarti dello stipendio del calciatore ex Athletic Bilbao. Manca però l’intesa sui bonus, con i londinesi che ne vorrebbero due da almeno 1.5 milioni l’uno.

Una trattativa che sembra procedere spedita, con il classe ’94 che potrebbe essere il portiere prescelto per la prossima stagione. Come detto, però, resta da sciogliere il nodo relativo a Alex Meret. Il portiere vuole conferme sul suo utilizzo e potrebbe mettersi di traverso e non rinnovare, nel caso in cui non gradisse l’arrivo dello spagnolo.

Nel caso in cui ciò accada, potrebbe anche concretizzarsi una sua eventuale partenza con il Napoli che dovrebbe, a quel punto, sostituirlo acquistando un nuovo portiere. Gli azzurri sarebbero costretti a mettere in atto la rivoluzione tra i pali di cui tanti vi abbiamo parlato nel corso di questa sessione di mercato.