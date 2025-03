Napoli finanziato indirettamente dagli sceicchi: quasi 250 milioni di euro dalle cessioni al PSG

La SSC Napoli è uno dei pochi club in Serie A con i conti in ordine. La proprietà partenopea, nonostante i bilanci in positivo, è riuscita a vincere trofei e portare in azzurro calciatori ed allenatori di tutto rispetto. Aurelio De Laurentiis è senza dubbio il principale artefice della rinascita azzurra degli ultimi anni.

Il club partenopeo è una realtà che si autofinanzia e in cui tutto è nelle mani della famiglia De Laurentiis. Nessuna invasione di americani o sceicchi ma solo importanti cessioni di mercato ed una società che funziona seriamente. Qualche mese fa, Massimo Sparnelli, ha parlato proprio di questo: “Sono convinto che il più grande finanziatore del Napoli di De Laurentiis sia stato il PSG. Basti pensare ai tanti calciatori del Napoli acquistati dalla società francese”.

“Come non ricordare i vari Cavani, Lavezzi e Fabian Ruiz. La famiglia Al-Thani probabilmente prenderà anche Victor Osimhen. Inoltre spesso esternano il loro amore per la maglia azzurra mettendo anche dei cuoricini sui social. Chissà se non ci sono degli accordi che noi non sappiamo”.

“Magari tra uno o due anni possono entrare nel Napoli. Non escluso questa clamorosa ipotesi. I fatti sono questi: gli Al Thani, con i loro acquisti, hanno finanziato il Napoli”, ha concluso Massimo Sparnelli.

E Sparnelli ha ragione. Nel corso degli anni, infatti, Cavani si è trasferito per 64 milioni di euro, Lavezzi per 30, Fabian Ruiz per 23-24, ultimo Kvara per 70-75 milioni e probabilmente anche Victor Osimhen per la stessa cifra.