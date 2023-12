Napoli, finita la trattativa di Zielinski

Zielinski sembra irremovibile nella sua decisione di non riaprire le trattative con il Napoli. Nonostante un accordo imminente con l’Inter, sembra che il centrocampista non lascerà il club a gennaio.

Finita tra Napoli e Zielinski ma a una condizione

Scrive il quotidiano Il Mattino: “Neppure De Laurentiis pensa sia il caso preparare un affondo ulteriore: la proposta nerazzurra da quasi 4,5 milioni di euro per le prossime tre stagioni non è avvicinabile da quella degli azzurri.

Dunque, per il polacco siamo quasi ai titoli di coda. Ma a meno che l’Inter non apra la porta a un cospicuo indennizzo per averlo già adesso (cosa che non intende fare), Zielinski terminerà la stagione con il contratto in scadenza”.