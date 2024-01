Napoli-Fiorentina, Italiano applaude gli avversari: “Complimenti, ci ha sorpreso un po’”

Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parato della partita facendo i suoi complimenti agli avversari e all’allenatore Walter Mazzarri per come ha organizzato e impostato la partita di Supercoppa.

“Complimenti al Napoli per aver preparato la partita così. Ci ha un po’ sorpreso ma è un sistema che sappiamo affrontare. Però eravamo in partita, abbiamo sbagliato anche un rigore”.

“Poi devi sbilanciarti, ci abbiamo provato e alla fine abbiamo commesso due errori e partita chiusa. Ripeto, complimenti al Napoli”.

“Avevamo i ricambi, con gente che poteva cambiare la partita. Abbiamo rubato tanti palloni per far male al Napoli. Capitano queste partite. Gol annullato, rigore sbagliato, la perdiamo, ma bravo il Napoli per come ci ha limitato”, ha dichiarato l’allenatore della Fiorentina.