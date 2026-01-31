Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: le scelte di Antonio Conte

Il Napoli torna in campo questo pomeriggio alle 18 per affrontare la Fiorentina, in una sfida delicata che arriva a pochi giorni dalla cocente eliminazione dalla Champions League contro il Chelsea. Una serata europea amara per gli azzurri, usciti di scena dopo una partita combattuta ma che ha lasciato scorie fisiche e soprattutto mentali.
Al Maradona la squadra di Antonio Conte è chiamata a reagire immediatamente. Il campionato torna ad essere l’obiettivo principale e il match contro la Fiorentina rappresenta un banco di prova importante per misurare la capacità del gruppo di rialzarsi dopo una delusione così pesante. Servono punti, ma soprattutto servono segnali.
Di seguito le formazioni ufficiali. Nonostante le difficoltà nelle precedenti due partite, Conte ha deciso quasi clamorosamente di confermare Gutierrez sulla fascia destra con Vergara e Di Lorenzo:
NAPOLI (3-4-2-1): Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola, Vergara, Elmas, Hojlund.
FIORENTINA (4-1-4-1): Fiorentina: De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens, Solomon, Fagioli, Fabbian, Gudmundsson, Brescianini, Piccoli
Conte si ai suoi uomini più esperti per dare solidità e carattere alla squadra, senza rinunciare all’intensità che ha contraddistinto il Napoli nelle ultime settimane. Le fatiche europee potrebbero incidere sulla partita.