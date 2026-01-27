Napoli, buone notizie per il match contro la Fiorentina

È tempo di buone notizie per il Napoli. Il centrale Amir Rrahmani sta per tornare in campo.

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il giocatore kosovaro tornerà a disposizione della squadra già nell’imminente partita contro la Fiorentina.

La sua assenza si è fatta sentire. Infatti, dal match contro il Sassuolo, il team partenopeo ha subito di più in difesa.

Non si sa ancora se il mister Antonio Conte lo terrà in panchina o subito lo farà giocare come titolare.

Nelle ultime ore, sono arrivate notizie anche sul fronte Milinkovic-Savic. Gli esami svolti hanno rilevato:” un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra.” Il portiere, però, ha già iniziato la riabilitazione. Per il momento ciò che è certo è che non sarà presente nella partita di Champions League contro il Chelsea e in quella di campionato contro la Fiorentina.