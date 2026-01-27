martedì, Gennaio 27, 2026
HomeSportCalcioNapoli, buone notizie per il match contro la Fiorentina
CalcioSerie A

Napoli, buone notizie per il match contro la Fiorentina

Francesca Panico
Di Francesca Panico
0
Fonte Flickr

È tempo di buone notizie per il Napoli. Il centrale Amir Rrahmani sta per tornare in campo.

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il giocatore kosovaro tornerà a disposizione della squadra già nell’imminente partita contro la Fiorentina.

La sua assenza si è fatta sentire. Infatti, dal match contro il Sassuolo, il team partenopeo ha subito di più in difesa.

Non si sa ancora se il mister Antonio Conte lo terrà in panchina o subito lo farà giocare come titolare.

Nelle ultime ore, sono arrivate notizie anche sul fronte Milinkovic-Savic. Gli esami svolti hanno rilevato:” un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra.” Il portiere, però, ha già iniziato la riabilitazione. Per il momento ciò che è certo è che non sarà presente nella partita di Champions League contro il Chelsea e in quella di campionato contro la Fiorentina.

Articolo precedente
Il mercato del Napoli potrebbe avere qualcos’altro in serbo: dipende da un’altra cessione
Francesca Panico
Francesca Panico
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode