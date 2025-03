Napoli-Fiorentina, sui social monta la polemica per la rete di Lukaku: c’era fallo su Kean?

Si è da poco conclusa la partita tra Napoli e Fiorentina con la squadra di Antonio Conte che ha portato a casa tre punti fondamentali per la lotta Scudetto. Antonio Conte è ora a meno uno dall’Inter con la prossima gara che vedranno i nerazzurri in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta di Gianpiero Gasperini.

La vittoria del Napoli, però, non sembra essere andata giù non solo ai tifosi della Fiorentina ma anche a quelli nerazzurri che hanno sempre più il fiato sul collo in un calendario pieno d’impegni.

In particolare, sui social, si recrimina sul primo gol messo a segno da Romelu Lukaku a seguito di tiro di Scott McTominay. In un post su Facebook monta la polemica: “Gol nato dopo un fallo su Kean. Rete da annullare e punizione per i Viola”, e aggiungono: “L’arbitro ha fatto finta di non vedere per mantenere viva la corsa Scudetto”.

Lo stesso arbitro si è preso la responsabilità di far continuare l’azione dopo aver visto bene l’azione e il presunto fallo del difensore del Napoli. Un episodio che ha fatto scatenare soprattutto il tifo nerazzurro.