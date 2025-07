Napoli, firma Ferrante: ecco il nuovo terzo portiere

Come vi abbiamo già raccontato, il Napoli ha definitivamente chiuso l’acquisto di Mathias Ferrante dalla Novaromentin. Il calciatore sarà il nuovo terzo portiere della formazione partenopea, per la prossima stagione

Fumata bianca a DiMaro

Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna hanno l’ennesimo colpo in canna. Arriva dalla Novaromentin, dai dilettanti del nostro calcio, e si chiama Mathias Ferrante. Classe 2006 di oltre due metri e fa il portiere. Il giovane sarà il nuovo terzo di Antonio Conte, che ora dovrà stringere per trovare un nuovo secondo.

Si spinge per Vanja Milinkovic-Savic, si è quasi in chiusura, e si potrebbe presto vedere completato l’assetto tra i pali. Il Napoli vuole dare ad Antonio Conte la miglior squadra possibile per difendere il tricolore che porta sul petto.

Mathias Ferrante firma

Gli azzurri hanno battuto la concorrenza di squadre come Parma, Udinese, Lecce e Virtus Entella. Il giovane si trasferisce per la cifra di 50mila euro e sarà a disposizione di Antonio Conte. Questa trattativa consente ai partenopei di avere uno dei più promettenti giovani portieri di tutto il panorama calcistico italiano. Il giovane potrebbe crescere per poi andare in prestito, magari, e accumulare minutaggio per riprendersi il Napoli. Per ora è fantamercato, si vedrà in futuro.