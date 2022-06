Napoli, fissato il prezzo per Petagna

I partenopei avrebbero fissato il prezzo per cedere Andrea Petagna. Sul calciatore ci sarebbero due squadre di Serie A, oltre all’interesse forte del Besiktas

Si riaccende l’interesse delle squadre italiane e non solo per Andrea Petagna. Sul calciatore ci sarebbero due delle squadre che – nelle ultime due sessioni di mercato – si sono viste vicine a chiudere il colpo.

Infatti, Torino e Sampdoria avrebbero chiesto nuovamente informazioni agli azzurri che – però – sembrano restii a cedere. I partenopei non vorrebbero vendere troppi giocatori e Andrea Petagna sembra essere sacrificabile solo davanti ad un’offerta di almeno 15 milioni di euro. Il Besiktas continua ad osservare la situazione, ma il calciatore vorrebbe giocarsi le proprie chances in una squadra che gioca le coppe europee. Trattativa complicata anche per queste ragioni, che sembrano indirizzare verso una permanenza.

Nicolò Schira fa il punto

Nicolò Schira, intervenuto a “1 station radio” durante “1 Football Club”, ha parlato della situazione che coinvolge il club azzurro e il giocatore. Queste le sue parole, con cui inizialmente parla di Turchia: “Sembra una pista difficile, anche perché il Napoli pretende quindici milioni. Il Torino segue il calciatore, la Samp ha chiesto informazioni al club azzurro“.

Poi continua, a seguito di una domanda su un possibile arrivo di Giovanni Simeone a Napoli: “Ci sono delle possibilità, ma attualmente è una pista complessa, anche perché il Napoli non vorrebbe cedere Petagna. Il club non può vendere tanti calciatori, dovrebbero arrivare soltanto delle offerte importanti per convincere la società. Naturalmente, il discorso è differente per i calciatori in scadenza”.