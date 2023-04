Napoli, flop Lozano: i giornali lo bocciano

Hirving Lozano non ha inciso nella partita di Champions League contro il Milan, per questo i giornali lo hanno punito con dei voti molto bassi. Il messicano, infatti, non si è mai reso pericoloso nei confronti della difesa avversaria e alla fine la sua prestazione è risultata insufficiente. Luciano Spalletti nella seconda parte della ripresa ha deciso di sostituirlo per fare entrare in campo Matteo Politano, ma anche quest’ultimo non ha dato grossi risultati.

Le votazioni per Lozano

I giornalisti hanno reputato insufficiente la prestazione del messicano, il quale ha ricevuto parecchi voti bassi dalle maggiori testate italiani. Di seguito ve le riportiamo:

Corriere dello Sport 4,5 – “Sembra annullarsi da solo. Non manda mai in crisi Theo Hernandez che gli sbarra la strada senza fare fatica. Inevitabile che sia lui a fare posto a Raspadori”.

Il Mattino 5 – “Affonda dal lato di Theo: lo insegue con dedizione ma deve spingere e non lo fa quasi mai. Quello che fa spesso è attaccare briga: ogni volta che può. Molle e nervoso. Irritante”.

La Repubblica 5 – “Nervoso e impalpabile, resta in campo anche troppo”.

Corriere della Sera 5,5 – “Vorrei ma non posso: fa buone cose e poi perde l’attimo quando c’è da dare il colpo”.