Napoli flop, per i tifosi la colpa non è tutta di Rudi Garcia

Sette punti in quattro partite. È questo il rullino di marcia di Rudi Garcia nelle sue prime uscite con la SSC Napoli. Più del punteggio a preoccupare è il gioco, che sembra assente. Contro il Genoa l’ennesima prestazione deludente.

I tifosi azzurri, dopo il match, si sono scatenati sui vari social, puntando il dito, in particolare, contro la società partenopea e il presidente Aurelio De Laurentiis: “Abbiamo una difesa colabrodo, in otto mesi non siamo stati capaci di comprare un difensore decente“, “Squadra assente, calciatori demotivati, allenatore inutile: è il fallimento della famiglia De Laurentiis”, “Abbiamo comprato Natan per fare panchina, complimenti Aurelio De Laurentiis. Ti interessa solo il danaro”.

Al termine della partita, l’allenatore Rudi Garcia ha dichiarato: “Prima della Champions non è facile essere concentrati al 100% sul campionato, vedi i risultati di Bayern e Psg, ma è solo colpa nostra. Episodi arbitrali? Non sono stati a nostro favore, c’era un fallo sul primo gol e un mani in area su un cross di Olivera. Il risultato comunque non è dipeso da questi episodi, ma solo da noi”.

“Abbiamo creato poco e preso due gol su due corner, che significa mancanza di concentrazione e determinazione. Per quasi un’ora non abbiamo giocato bene, ma almeno dalla panchina è arrivata la luce, abbiamo reagito da grande squadra e pareggiato. Però sta di fatto che sono due punti persi”.