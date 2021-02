Napoli, Floro Flores cuore azzurro: “Sogno di allenare e il Napoli sarebbe il massimo”

Antonio Floro Flores è uno che ha sempre fatto della sua “napoletanità” un simbolo d’orgoglio personale. Nonostante abbia esordito proprio in azzurro e sia rimasto in squadra per quattro anni, ha trovato maggiori fortune con le maglie di Udinese, Genoa e Sassuolo prima di concludere la carriera da professionista tra le fila della Casertana. Un’anima in eterno pellegrinaggio che però a quasi 38 anni vorrebbe avere la chance di rientrare nel mondo del calcio nella società che ha amato di più.

E’ questo il senso delle sue dichiarazioni rilasciate al portale di Gianluca Di Marzio in cui racconta: “Io voglio allenare e basta, ovvio che poi farlo a Napoli sarebbe il coronamento di una favola personale”.

L’ex bomber con all’attivo più di 110 gol tra i pro ha parole al miele anche per l’attuale tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, sul quale chiosa: “Su Gennaro Gattuso comunque poco da dire: stiamo parlando di un grande uomo, un grande allenatore. Sta facendo un lavoro importante, al di là di quanto si dica, e dobbiamo solo rispettarlo”.

Il rispetto per la figura di Gattuso è totale tanto da non risparmiare nemmeno una bacchettata ai tifosi del club. Per Floro Flores infatti: “L’errore che fanno i tifosi del Napoli è quello di paragonare ogni allenatore a chi c’era prima, ovvero Maurizio Sarri”. Uno sbaglio che mette pressione su chiunque si possa mai sedere sulla panchina azzurra e rende il lavoro molto più difficile di quanto già non sia.

Inoltre in città sono ancora tanti i nostalgici del tecnico toscano che evidentemente è entrato prepotentemente nei cuori dei tifosi azzurri. C’è addirittura chi è pronto a perdonargli il tradimento dell’annata in bianconero dopo l’esperienza in Premier pur di rivederlo in sella al Napoli. Una condizione che lo eleva al di sopra di qualunque altro e che getta un’ombra oscura sul destino di Gattuso.