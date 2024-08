Napoli, focus su Lukaku, Brescianini e Gilmour: Vanderson potrebbe tornare nel mirino

Nell’ultimo periodo di questo mercato estivo, il Napoli sembra concentrarsi sugli stessi nomi per rinforzare la squadra. Tra i principali obiettivi ci sono Lukaku per l’attacco, e Brescianini e Gilmour per il centrocampo.

Tuttavia, ogni possibile acquisto sarebbe vincolato a una cessione equivalente: per ogni giocatore in uscita, ne arriverebbe uno in entrata. Inoltre, alcuni giocatori che fino a poco tempo fa sembravano prossimi a indossare la maglia azzurra, non sarebbero così certi.

Vanderson piace al Napoli

Uno di questi è Vanderson, inizialmente visto come una riserva per Di Lorenzo. Tuttavia, le cose sembrano aver preso una piega diversa. Un indizio importante è arrivato direttamente dall’allenatore Antonio Conte. Durante la partita contro il Brest, Conte ha schierato Di Lorenzo come parte della difesa a tre, nel ruolo di braccetto di destra.

Questo suggerisce che, nel caso Vanderson dovesse approdare al Napoli, non sarebbe in concorrenza diretta con Di Lorenzo. Il brasiliano potrebbe invece ricoprire il ruolo di esterno, attualmente occupato da Mazzocchi.

Nonostante la dedizione mostrata in campo, è difficile immaginare possa essere una scelta fissa in una squadra con ambizioni di qualificazione in Champions League. Pertanto, il Napoli potrebbe tornare a puntare su Vanderson, soprattutto negli ultimi giorni di mercato.