Napoli, Folorunsho rinnova fino al 2029: le cifre dello stipendio

L’edizione odierna de Il Mattino scrive del Napoli e del centrocampista Michael Ijemuan Folorunsho, il quale continuerà il suo rapporto di lavoro con il club partenopeo anche per le prossime stagioni e fino al 2029: “Oggi intanto sarà formalizzato anche il prolungamento del contratto di Michael Folorunsho per poi essere depositato a inizio settimana”.

“Il centrocampista – 26 anni – ha raggiunto un accordo con il Napoli su base quinquennale. Contratto fino al 2029 con un ingaggio che parte dal milione e duecentomila euro, con scatti e bonus al raggiungimento di determinati obiettivi”.

Il Napoli di Antonio Conte, quindi, ripartirà anche da Folorunsho. Con il centrocampista della Nazionale italiana è stato infatti raggiunto l’accordo con il suo agente per un nuovo contratto fino al 2029. L’ex Bari ed Hellas andrà a percepire uno stipendio importante da 1.2 milioni di euro a stagione. L’accordo è stato raggiunto e la trattativa è ormai definita come annunciato dallo stesso agente del calciatore qualche giorno fa. Lo stipendio, per il momento, è come quello di uno dei calciatori più forti in rosa: Kvara.

IL PENSIERO DI ANTONIO CONTE SUL CENTROCAMPISTA AZZURRO FOLORUNSHO. LE PAROLE DEL MISTER DURANTE LA PRIMA CONFERENZA STAMPA DA ALLENATORE DEL NAPOLI

A parlare del calciatore anche lo stesso Antonio Conte durante la conferenza stampa di presentazione di qualche settimana fa: “Raspadori e Folorunsho possono diventare ancora più importanti di quel che sono? Sì assolutamente. Il compito mio non riguarda solo cercare di migliorarli. Il mio obiettivo è cercare di migliorare tutti i giocatori della rosa. Il pensiero mio è che finché non smetti di giocare a calcio tu fino all’ultimo giorno hai possibilità di migliorarti”.

“Ho sentito Folorunsho, che anche lui come Caprile ha fatto un percorso importante, oggi ha questa nuova sfida. È uno step in più che si appresta a fare. Ha qualità fisiche impressionanti, sicuramente è uno di quei giocatori che sono molto curioso di conoscere quanto prima. Raspadori ha grandi qualità tecniche, secondo me ha grandi margini di miglioramento e ci può dare tanto”.

“Ma ho veramente necessità e voglia di conoscerli quanto prima. Perché una cosa è guardarli in televisione e un’altra è averli sotto mano e capirne le potenzialità e capire dove poterli migliorare”, ha concluso il neo allenatore partenopeo.