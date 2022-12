Napoli, forte interesse per Kadıoglu. Il padre del calciatore: “Ci hanno contattati”

Altro giro, altra corsa: il Napoli non ha intenzione di fermarsi e mira dritto a vincere lo scudetto. Mai come quest’anno. Approfittando della pausa per il Mondiale che finirà tra un mese circa, il club azzurro sta preparando tutto per il rientro e per il mercato. Attualmente, la società partenopea guidata da Aurelio De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su Ferdi Erenay Kadıoglu, centrocampista del Fenerbahce.

Contatti avviati

Cristiano Giuntoli sta osservando attentamente il talentuoso centrocampista già dalla scorsa estate, quando arrivò dallo stesso club Kim Min-Jae. Pare, inoltre, che i contatti siano ufficialmente avviati, pertanto è questione di tempo prima che si possa sapere effettivamente qualcosa sulla trattativa.

In un’intervista in Turchia, è stato proprio il padre del giocatore a svelare la notizia: “Napoli e Milan ci hanno già contattato. Ci fa piacere l’interesse di grandi club, ma la nostra priorità resta il Fenerbahce. Vuole vincere il campionato qui, fare il bene del club. Se poi il Fenerbahce dovesse darci il via libera, allora valuteremmo altre opzioni per il mercato”.

Per ora nulla di concreto, il centrocampista vuole restare nel suo club per vincere. Tuttavia, niente è come sembra e potrebbe cambiare tutto da un momento all’altro. Non ci resta, dunque, che attendere.