Napoli, forte interesse per Kaio Jorge del Santos: le cifre

Nel calcio fervono i preparativi per il calciomercato, con tutti i club che si guardano intorno per mettere le mani sui talenti più cristallini del calcio mondiale. Tra questi ultimi, almeno secondo quanto raccontato in patria, dovrebbe esserci Kaio Jorge.

Classe 2002, Jorge sta attirando su di se le attenzioni di mezzo mondo, il quale vede in lui un predestinato. Non solo con la maglia del suo Santos, ma anche come futuro centravanti del Brasile.

Ovvio quindi che la concorrenza su di lui e vivacissima, ed anche molte squadre si sono fiondate su questa pista. Negli ultimi giorni si è tanto parlato di un possibile accordo con la Lazio, notizia poi smentita dalla stessa società capitolina. Secondo quanto riportato però da Gianluca Di Marzio nella redazione Sky, la squadra italiana più interessata a Kaio Jorge è il Napoli.

Difficile ipotizzare come il centravanti brasiliano possa arrivare nella squadra azzurra, fresca di un acquisto molto esoso come quello di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, anch’egli molto giovane, occupa lo stesso ruolo di Kaio Jorge, il quale difficilmente accetterebbe il Napoli per ricoprire un ruolo da comprimario.

Intanto comunque spuntano le prime valutazioni del giovane centravanti brasiliano. Secondo i media, per strappare il talento al Santos occorre una cifra compresa tra i 30 ai 50 milioni di euro. Una bella somma, che però potrebbe rivelarsi ben presto come investimento incredibile date le straordinarie potenzialità di Kaio Jorge.