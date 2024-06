Napoli, forte interesse per Miguel Gutierrez

Con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, la squadra campana si sta attivando sul mercato per rafforzare il proprio organico. Il direttore sportivo Giovanni Manna è in fermento in queste ore, alla ricerca di nuovi talenti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli ha puntato Miguel Gutierrez del Girona.

Mario Rui può partire

Il giovane terzino sinistro, classe 2001, è valutato almeno 25 milioni di euro ed è considerato una delle rivelazioni della Liga 2023/24, distinguendosi come uno dei migliori nel suo ruolo.

Il Napoli sta considerando seriamente il suo acquisto, soprattutto in vista di una possibile partenza di Mario Rui. Inoltre, Conte potrebbe decidere di utilizzare Mathias Olivera come difensore laterale sinistro in una difesa a tre.

Sebbene sia ancora presto per definire con certezza il modulo che il tecnico salentino adotterà, le prime indicazioni di mercato iniziano a delinearsi chiaramente. Gutierrez sembra essere perfettamente in linea con le idee tattiche del nuovo allenatore azzurro. Non ci resta, dunque, che attendere.