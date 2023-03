Napoli-Fracoforte, la UEFA pronta a punire gli azzurri? Ceferin: “Se ordine pubblico non garantito va cambiata sede della partita”

Il Napoli rischierebbe sanzioni da parte della UEFA in seguito a quanto accaduto in occasione della partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Da parte delle autorità italiane, infatti, era arrivato lo stop alla trasferta dei tifosi tedeschi in Campania, divieto poi annullato.

In occasione della partita ed anche prima, ci sono stati degli scontri come avevano già annunciato gli ultras della squadra tedesca. “Non è possibile per le autorità italiane decidere che i tifosi tedeschi non siano ammessi. La decisione delle autorità è assolutamente sbagliata. Abbiamo urgente bisogno di fare qualcosa al riguardo“.

“Cambieremo le regole: perché se non può essere garantito l’ordine pubblico, allora va cambiata la sede della partita“, le dichiarazioni del presidente Ceferin in merito alla partita tra Napoli e Francoforte.

Per la partita a Napoli c’è stato un piano di sicurezza speciale con circa 600 agenti pronti. La UEFA considera Napoli una città a rischio, ma non è consentito vietare ai sostenitori di seguire la propria squadra. È compito delle autorità garantire l’ordine pubblico. Se ciò non è possibile, la colpa non sarebbe da imputare agli ultras, a quanto pare. Bisogna ora attendere eventuali sanzioni da parte della UEFA?