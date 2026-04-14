Napoli, novità dalla Francia: anche il club partenopeo è interessato ad un attaccante della Lazio

Il momento della fine della stagione si avvina sempre di più. Il calciomercato estivo porterà tante novità. Secondo “Sport.fr”, Mattia Zaccagni, terminate le partite, potrebbe dire addio alla Lazio, per iniziare una nuova esperienza.

Il capitano della squadra bianco-celeste ha attirato l’attenzione di molti. Il suo nome, infatti, è tra quelli in ballo sul tavolo dell’Olympique Marsiglia. Per il team francese, l’esito della trattativa, però, dipenderebbe dalle uscite di Mason Greenwood e Hamed Junior Traoré.

La partenza di uno dei due, infatti, darebbe al club le risorse economiche e, soprattutto, lo spazio di gioco necessario al centrocampista trentatreenne. Nel caso in cui, l’inizio degli accordi non fosse più solo una probabilità, ma una necessità; la squadra francese dovrebbe trovare un giusto compromesso con la Lazio.

Il club bianco-celeste non ha, infatti, alcuna intenzione di svendere il suo capitano. A dir il vero, anche un’altra squadra è da tempo interessata a Zaccagni. Il Napoli sono mesi, ormai, che segue attentamente l’attaccante esterno.

Non resta, dunque, che aspettare cos’accadrà nei prossimi mesi. Ciò che è certo, per ora, è che il calciatore ha un contratto con scadenza nell’2029 e che la dirigenza non è disposta a cederlo a meno di 15 milioni di euro.