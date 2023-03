Napoli-Francoforte, la conferenza degli allenatori: Spalletti fa ridere la sala stampa, Glasner punta ai tre gol al Maradona

In attesa della partita di Champions League tra Napoli e Francoforte, i due allenatori, Spalletti e Glasner, si sono ‘sfidati’ in conferenza stampa. Il mister della squadra tedesca, infatti, ha lanciato la sfida al suo collega in panchina, puntando ad una grande vittoria allo Stadio Diego Armando Maradona: “Possiamo fare tre gol subito e poi aspettare o aspettare prima e farli dopo questi tre gol, a me va bene tutto“.

“Vanno bene anche supplementari e rigori. L’importante è far vedere tutte le nostre potenzialità. Ora non vogliamo eccedere nell’ottimismo, ma rappresentiamo l’Eintracht in Europa e vogliamo fare bene. Dobbiamo evitare di fare errori. Anche contro l’Atalanta hanno fatto gol rubando il tempo all’avversario“. Glasner sa che per passare il turno bisogna ‘distruggere’ il Napoli e mettere a segno tre reti. Nessuno, in questa stagione, è riuscito a fare tanto.

La conferenza stampa di Luciano Spalletti, invece, è stata più placata. Il mister, in particolare, ha fatto ridere la sala stampa in seguito ad una domanda da parte di un giornalista. Dopo la vittoria all’andata, infatti, il passaggio del turno può essere considerato facile. Non per Spalletti. Questa la risposta: “Domani ci serve non solo il cuore e il cervello, ma che un po’ di cu…“.

Spalletti ha poi dichiarato: “A Francoforte abbiamo fatto una partita straordinaria e dobbiamo ripeterla. Dobbiamo essere bravi a sapere che ci troveremo davanti una squadra degna di queste sfide“.