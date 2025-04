Napoli-Frattesi, affare possibile in estate?

Il Napoli di Antonio Conte è in cerca di rinforzi per la prossima stagione, dove gli azzurri, salvo imprevisti clamorosi, sarà impegnato su più fronti in Italia e in Europa. Tra i tanti nomi fatti, in particolare per il centrocampo, spicca quello di Davide Frattesi di proprietà dell’Inter.

La notizia è arrivata da Matteo Moretto, esperto di calciomercato intervenuto durante la trasmissione “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli, ed è stata poi ripresa da CalcioNapoli24.it: “Frattesi è uno dei primi obiettivi per il centrocampo del Napoli. Gli azzurri vogliono replicare quanto fatto con Buongiorno e stanno già muovendo i primi passi”.

Vedremo se nei prossimi mesi il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il ds Giovanni Manna decideranno di affondare il colpo per l’ex Sassuolo. Frattesi non è il solo obiettivo azzurro.

Infatti, nei radar del Napoli ci sono ancora Garnacho dello United e Kean della Fiorentina. Intanto Manna lavora anche alle cessioni. I sicuri partenti dovrebbero essere: Cyril Ngonge, Luis Hasa, Rafa Marin, Noah Okafor. Da valutare infine la posizione di Philip Billing, il cui riscatto è ancora in fase di valutazione da parte della società azzurra.