Napoli: Frattesi rifiuta le avances, vuole la Roma

In vista della prossima sessione di mercato le squadre iniziano a muoversi per assicurarsi i profili più ambiti. E’ il caso del ds Giuntoli che, pur avendo ribadito più volte di non voler rivoluzionare la rosa attuale, si sta muovendo per assicurarsi i talenti sul mercato.

Un nuovo nome spuntato recentemente sul taccuino del ds azzuro è quello di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999. Il suo nome dalla scorsa sessione di mercato è stato più volte associato alla Roma ma fino ad ora l’affare sembra non essersi concludo. In corsa sul centrocampista sembra esserci anche il Milan che potrebbe irrompere sul mercato.

La dirigenza del Sassuolo sembra non avere intenzione di contrattare il trasferimento nella prossima finestra di mercato ma la situazione potrebbe cambiare a giugno.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, però, Frattesi potrebbe aver rifiutato le avances del Napoli. Ecco quanto riportato dal noto quotidiano: “Recentemente tanti club hanno bussato alla porta di Carnevali. Ci hanno provato, nell’ordine, Juventus, Napoli, Brighton, ma la risposta è sempre stata la stessa: “Il mio desiderio è vestire di nuovo la maglia della Roma e tornare nella mia città”.

Il giovane centrocampista, quindi, sembra avere le idee chiare sul proprio futuro e un sogno nel cassetto da voler realizzare: tornare nella propria città e vestire nuovamente la maglia della squadra del cuore.