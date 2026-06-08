Il nome di Davide Frattesi torna con forza nei radar del Napoli. Il centrocampista dell’Inter è considerato un profilo ideale per qualità, inserimenti e capacità di incidere sotto porta. Tuttavia, i nerazzurri non intendono fare sconti e continuano a valutare il giocatore almeno 30 milioni di euro, anche perché si tratta di una diretta concorrente in Serie A. Il Napoli non vorrebbe salire oltre i 20-22 milioni.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano, il futuro di Frattesi potrebbe essere uno dei temi più caldi dell’estate. Il centrocampista vanta infatti numerosi estimatori soprattutto in Premier League, dove diversi club seguono con attenzione la sua situazione. L’interesse proveniente dall’estero potrebbe favorire un’asta e far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino.

Nonostante la forte concorrenza internazionale, il Napoli resta vigile. Già nella scorsa estate il club azzurro aveva effettuato alcuni sondaggi e continua a considerare Frattesi un elemento perfetto per rinforzare il centrocampo. Le sue caratteristiche dinamiche, unite alla capacità di inserirsi negli spazi, rappresentano qualità molto apprezzate dalla dirigenza partenopea.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire l’evoluzione della trattativa. Al momento non esistono negoziati avanzati, ma il gradimento del Napoli è concreto e confermato. Con l’interesse di diversi club italiani e stranieri, il mercato di Davide Frattesi è destinato a infiammarsi e potrebbe regalare uno dei tormentoni più interessanti dell’estate.