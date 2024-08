Napoli, frenata Lukaku ma affare non a rischio. Osimhen, le condizioni per l’Arabia

“La trattativa con Lukaku è stata rallentata dalla questione dei diritti d’immagine, ma la situazione si sta risolvendo. È una questione certamente complicata ma c’è la volontà di chiudere l’operazione. C’è bisogno di un po’ di tempo in più ma c’è fiducia e a breve si dovrebbe chiudere”, sono queste le parole del giornalista di SKY Francesco Modugno.

La trattativa tra Lukaku e la SSC Napoli, quindi, ha subito un rallentamento dovuto alla questione dei diritti d’immagine del calciatore, con il presidente Aurelio De Laurentiis che non vuole lasciare nulla al caso e prevedere tutto nei minimi dettagli riguardo ai contratti dei suoi calciatori. Tutto, però, si dovrebbe definire prima della chiusura del mercato estivo e quindi nelle prossime ore.

QUESTIONE VICTOR OSIMHEN, FABRIZIO ROMANO SVELA LE RICHIESTE DELL’ATTACCANTE DEL NAPOLI PER ACCETTARE L’ARABIA SAUDITA: OFFERTA AL MOMENTO RIFIUTATA

“La clausola rescissoria è fondamentale altrimenti l’accordo non si realizzerà affatto, confermano le fonti. Come confermato ieri sera l’accordo tra Napoli e Al Ahli per oltre 65 milioni è quasi concluso in attesa di piccoli dettagli. Ma non c’è appunto accordo con Osimhen che chiede un ingaggio significativo più un dettagli chiave ovvero la clausola”, ha svelato l’esperto di mercato.