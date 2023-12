Napoli-Frosinone, le probabili formazioni: rivoluzione Mazzarri, ci saranno almeno nove cambi

Il Napoli di Walter Mazzarri sarà impegnato al Maradona nella partita di Coppa Italia contro il Frosinone di Di Francesco. Dopo un mese di partite ad alti livelli, il mister campano è pronto a far scendere in campo le seconde linee, schierando giocatori che spesso non partono dal primo minuto.

Mazzarri ha deciso di far rifiatare anche due leader della squadra azzurra: Di Lorenzo e Lobotka, schierando al loro posto due calciatori che spesso non sono stati presi in considerazione dal precedente allenatore Rudi Garcia, ovvero Zanoli e Gaetano.

NAPOLI-FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI: MAZZARRI SI AFFIDA ALLE SECONDE LINEE

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Østigård, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrøm, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri.

FROSINONE (4-3-3): Frattali; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Lulic, Bourabia, Gelli; Soulé, Cuni, Caso. All. Di Francesco