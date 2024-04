Napoli, fuga in attacco: la Lazio vuole Simeone

Giovanni Simeone è entrato nel mirino della Lazio, che lo vorrebbe per rimpolpare il proprio reparto offensivo e dare una spinta in più alla squadra di Igor Tudor

Con un Igor Tudor che, con molta probabilità, anche nella prossima stagione sarà l’allenatore della Lazio ci sarà bisogno di un rinnovo in avanti a livello di giocatori. Ciro Immobile continua ad incuriosire per via del proprio futuro e Castellanos non si è dimostrato propriamente all’altezza di essere una grande punta.

Servono attaccanti e ad arrivare potrebbe essere una vecchia conoscenza di Igor Tudor. Si tratterebbe di Giovanni Simeone, attaccante argentino in uscita da Napoli e che potrebbe tornare utile ad una Lazio che vorrebbe alzare l’asticella.

Un cholito in fuga

Giovanni Simeone non è nuovo all’essere dato vicino ad un addio al Napoli, specialmente perché il suo minutaggio rapportato ai gol fatti non soddisfano totalmente il Napoli. La stagione attuale può dirsi un buco nell’acqua sotto ogni senso per i partenopei, con Simeone che si è ritrovato ad essere uno dei principali protagonisti in negativo per i tifosi.

Il suo addio potrebbe avvenire nel caso in cui la Lazio si facesse avanti e l’arrivo alla corte di Igor Tudor appare probabilissimo. Sotto l’allenatore croato, infatti, Giovanni Simeone ha vissuto una delle sue migliori stagioni a livello realizzativo. 17 gol in quella Serie A 2021-2022, in cui si avvicinò ad essere uno dei migliori attaccanti del panorama italiano. Per liberarsi di lui il Napoli vuole circa 15 milioni di euro, che la Lazio potrebbe spendere tranquillamente visti gli addii probabili di Felipe Anderson e Pedro a zero.