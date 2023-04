Napoli, Fumata bianca in arrivo per Rrahmani

Il Napoli continua a guidare la classifica di Serie A e, nonostante la battuta d’arresto contro il Milan, vuole conquistare lo scudetto. L’ottimo lavoro svolto in campo è accompagnato, però, anche da un’ottima gestione dal punto di vista dirigenziale.

La dirigenza azzurra, infatti, sta lavorando per blindare alcuni calciatori per evitare di vederli partire a parametro zero come già successo con Lorenzo Insigne.

In questa prospettiva il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è ormai da qualche settimana che sta lavorando al rinnovo di Rrhamani. Secondo le ultime indiscrezioni è attesa a breve la fumata bianca.

Gli aggiornamenti sul kosovaro arrivano da Gianluca Di Marzio ai microfoni di SkySport. Secondo quanto riferito, infatti, il Napoli sta lavorando ad un rinnovo di contratto fino al 2027 con opzione per un ulteriore prolungamento di un anno.

Insomma, nonostante le prestazioni non troppo convincenti nella stagione 2020/2021, l’ex Verona è riuscito ad assicurarsi il rinnovo. La fumata bianca è attesa nelle prossime settimane.