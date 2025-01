Napoli, fumata bianca per lo scambio Caprile-Scuffett: per il portiere azzurro diritto di riscatto per 8 mln

Lo scambio tra Napoli e Cagliari che coinvolge i portieri Simone Scuffet ed Elia Caprile è ormai definito. Le due società hanno perfezionato gli ultimi dettagli per concludere l’operazione, che prevede uno scambio di ruoli tra i due estremi difensori. Secondo quanto emerso, Scuffet si trasferirà al Napoli con la formula del prestito, pronto a ricoprire il ruolo di vice di Alex Meret nella rosa allenata da Antonio Conte.

Caprile, invece, percorrerà il tragitto inverso, diventando il nuovo portiere del Cagliari. Per il giovane ex Bari, il club sardo ha ottenuto anche un diritto di riscatto, un dettaglio che potrebbe rappresentare un’opportunità importante per il futuro.

Secondo quanto riportato dal quotidiano TuttoSport, è fatta per il trasferimento a Cagliari: “Fumata bianca per il passaggio del portiere Elia Caprile al Cagliari in prestito dal Napoli con diritto di riscatto a 8 milioni di euro, con il club azzurro che avrà in cambio Simone Scuffet”.