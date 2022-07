Napoli: fumata grigia per Fabian Ruiz

Fabian Ruiz, centrocampista classa ’96, è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023 e al momento secondo quanto dichiarato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ci sono pochi margini per il rinnovo.

Il club azzurro, infatti, attualmente è al lavoro per cercare di prolungare il contratto con lo spagnolo che sembra comunque preferisca lasciare la città a parametro 0 il prossimo anno.

Su lui hanno puntato gli occhi diverse squadre ma al momento non c’è nessuna offerta concreta sul tavolo. In Italia ci sta pensando la signora Juventus che sta facendo i conti con l’infortunio di Pogba e in quest’ottica sembra stia testando il terreno per il centrocampista spagnolo.

In Europa invece l’interesse arriva dal Manchester United e dal Real Madrid che però preferisce aspettare la prossima stagione ed ingaggiarlo a parametro 0.