Napoli fuori dalla Champions, il commento ufficiale della società: “Da domani si torna a scrivere il capitolo campionato”

Niente da fare per la SSC Napoli. La squadra di Luciano Spalletti non è riuscito a qualificarsi alle semifinali di UEFA Champions League, con il Milan che è riuscito ad ottenere un pareggio allo Stadio Diego Armando Maradona. Sul sito ufficiale del club azzurro, il commento alla partita: “Il Milan pareggia al Maradona e si qualifica per la semifinale di Champions League“.

“Generoso il Napoli che a 10 minuti si vede negato il gol da Maignan che para un rigore a Kvara. Poi nel recupero pareggia Osimhen che fissa l’1-1. Partita che gli azzurri hanno dovuto giocare in rincorsa dopo la rete di Giroud sul finire di tempo. In precedenza Meret aveva parato un rigore proprio al centravanti francese. Nella ripresa Napoli a testa bassa in avanti, occasioni da gol per Kvara in avvio con un destro da pochi metri che finisce alto“.

“Poi pressione e tanto orgoglio, fino all’esito finale che non macchia certo uno splendido cammino in Champions. Da domani si torna a scrivere il capitolo campionato per rimettere i caratteri cubitali a una stagione che volge verso l’ultimo viale che porta al trionfo“.

La SSC Napoli, nonostante la sconfitta, guarda al futuro e al campionato che potrebbe presto regalare agli azzurri un traguardo storico: il terzo Scudetto.