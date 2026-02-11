Napoli fuori dalla Coppa, la proposta di Aurelio De Laurentiis ad Antonio Conte

L’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia contro il Como lascia inevitabilmente l’amaro in bocca a squadra e tifosi. La sconfitta di ieri è maturata al termine di una gara discontinua, in cui gli azzurri hanno alternato buone trame a momenti di scarsa lucidità. Errori nei passaggi chiave e poca concretezza sotto porta hanno finito per indirizzare la partita. Il Como, ai calci di rigore, è stato più freddo e portato a casa la vittoria. Nonostante il passo falso, la posizione della società resta chiara e compatta attorno all’allenatore.

Il presidente Aurelio De Laurentiis continua a credere con forza nel progetto tecnico, ritenendo la sconfitta un episodio dentro un percorso più ampio. La fiducia ribadita è un segnale importante per lo spogliatoio, chiamato ora a reagire. L’obiettivo è evitare contraccolpi psicologici e mantenere alta la concentrazione sul traguardo ancora aperto: la qualificazione in Champions League.

Sul fronte societario, si ragiona già in ottica futura con l’idea di un possibile rinnovo del tecnico, come rivelato da Repubblica qualche giorno fa. Il club vuole consolidare il rapporto, ma all’interno di una strategia chiara e sostenibile. Le linee guida prevedono una rosa più giovane, capace di garantire energia e prospettiva. Parallelamente si lavora a una gestione economica più equilibrata, considerata fondamentale per la stabilità del progetto.

Il piano include stipendi più contenuti e acquisti mirati, privilegiando profili funzionali e con margini di crescita. L’eliminazione dalla coppa diventa così uno spunto di riflessione più che una rottura. Il Napoli punta a trasformare la delusione in motivazione.