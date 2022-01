Napoli, fuori Demme per Nahitan Nandez: il possibile scenario di gennaio

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha presentato il possibile scenario del calciomercato del Napoli di questo gennaio. Il club azzurro sta pensando a Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari. Tuttavia, ci sono altre squadre sul giocatore pertanto i partenopei dovranno attuare una buona strategia per portarlo a Napoli.

Fuori Demme per Nandez

“La formula è sempre la medesima, prestito con diritto di riscatto. Fermo restando un’opzione alternativa: se il club azzurro dovesse cedere un centrocampista e dunque monetizzare, allora la storia cambierebbe. Il nome della possibile uscita? Tra l’esplosione di Lobotka e il riscatto di Anguissa da esercitare entro giugno, l’unico cedibile del pacchetto è – o meglio sarebbe – Demme. E non per demeriti.

Il Napoli lo vorrebbe e lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto, ma il Cagliari è ancora orientato a ricavare almeno una ventina di milioni dalla sua cessione e continua a ragionare sull’obbligo di riscatto” si legge sulle pagine del giornale sportivo.

Concorrenza tutta italiana

Due anni e mezzo con il Cagliari ma l’esperienza del giocatore potrebbe terminare quest’anno. Non solo Napoli, anche altri club stanno pensando a lui: inizialmente Torino che è stato il primo ad interessarsi e successivamente anche l’Inter. Nessuna offerta ufficiale al momento anche se il Cagliari starebbe pensando di cederlo in prestito per poi pensare a cosa fare la prossima estate.

Questa formula sarebbe perfetta per il Napoli, ma al momento non ci sono ufficialità in merito. “Al momento le cose stanno così, o giù di lì, ma la situazione è in evoluzione costante anche perché la saga dell’adios di Nahitan va avanti da un bel po’” si legge sul quotidiano.