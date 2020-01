Napoli, furia De Laurentiis: il presidente rimpiange Carlo Ancelotti

Tempi duri, durissimi, in casa Napoli. La cura Gennaro Gattuso non sta dando i suoi frutti. Dopo qualche prestazione abbastanza convincente disputata con Lazio e Inter, la squadra si è spenta nella gara casalinga contro la Fiorentina.

Nessun segnale, né di gioco né di reazione. Gattuso inizia a diventare preoccupatissimo, il presidente Aurelio De Laurentiis invece furioso. Il presidente infatti, secondo quanto raccontato quest’oggi dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, avrebbe ripreso volentieri Carlo Ancelotti se il tecnico di Reggiolo fosse stato ancora disponibile.

Gennaro Gattuso era stato chiamato per fermare la pericolosa emorragia di punti che sta portando il Napoli in una parte preoccupante della classifica. Il tecnico calabrese però, con soli 3 punti racimolati in 5 gare, ha al momento una media punti da retrocessione di appena 0,6 punti a partita.

Lo scenario della lotta salvezza, impensabile fino a poco tempo fa, sta diventando un incubo tangibile e non più una lontana provocazione. Il Napoli sta galleggiando in zone per nulla tranquille al momento e, cosa più preoccupante, non dà segni di reazione.

Nella squadra azzurra manca infatti orgoglio e amor proprio, caratteristiche che in un momento del genere potrebbero dare una grandissima spinta all’ambiente. Invece pare che i calciatori all’ombra del Vesuvio non si rendano conto della situazione nella quale stanno naufragando.