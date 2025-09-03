mercoledì, Settembre 3, 2025
Napoli, futuro già scritto per un fedelissimo di Conte: a giugno 2026 dirà ufficialmente addio

Antonio Conte fonte foto: Di Clément Bucco-Lechat - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45172943
Il Napoli di Antonio Conte sta vivendo una fase di solidità difensiva e tra i protagonisti più inattesi c’è sicuramente Juan Jesus. Il difensore brasiliano, arrivato in azzurro con poche aspettative ormai diverse stagioni fa, sta sorprendendo tutti per rendimento, affidabilità e continuità. Con il nuovo tecnico in panchina, il centrale ex Roma e Inter si è trasformato in un punto di riferimento.

Nonostante le prestazioni convincenti, il futuro di Juan Jesus sembra essere già delineato. Il suo contratto con il Napoli è valido fino al 30 giugno 2026, e difficilmente sarà rinnovato nuovamente. Una scelta che nasce dalla volontà del club di ringiovanire la rosa e puntare su nuovi profili in difesa, nonostante l’importanza che il brasiliano sta dimostrando sul campo.

NAPOLI, JUAN JESUS E IL CONTRATTO IN SCADENZA IL PROSSIMO ANNO: IL CLUB PARTENOPEO SI E’ GIA’ CAUTELATO ACQUISTANDO DUE NUOVI DIFENSORI DI LIVELLO

Il Napoli, comunque, è in buone mani. L’arrivo di Marianucci e Beukema garantiscono al reparto difensivo un futuro solido e competitivo. Per il momento, però, i tifosi azzurri si godono un calciatore che, con esperienza e spirito di sacrificio, sta offrendo un contributo prezioso.

