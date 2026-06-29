Napoli, futuro in bilico per Giovane: il club valuta la cessione

Il futuro di Giovane al Napoli appare sempre più incerto. Arrivato con grandi aspettative, il giovane attaccante brasiliano non è riuscito finora a lasciare il segno e la sua permanenza in azzurro, a questo punto, non sembra più così scontata

La situazione

La società partenopea, infatti, starebbe valutando seriamente la possibilità di cedere il calciatore nel corso di questa sessione di mercato. Le prestazioni offerte nei mesi scorsi non hanno convinto pienamente lo staff tecnico, che si attendeva una crescita più rapida e un impatto maggiore all’interno della squadra.

Nonostante le qualità tecniche riconosciute al giocatore, Giovane ha trovato poco spazio e, quando è stato chiamato in causa, non è riuscito a sfruttare al meglio le occasioni avute a disposizione. Per questo motivo il Napoli starebbe prendendo in considerazione diverse soluzioni, sia in Italia che all’estero, con l’obiettivo di permettere al ragazzo di trovare maggiore continuità.

Il costo

Dal canto suo, il club azzurro non intende svendere il calciatore. La dirigenza ha già fissato una valutazione compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra ritenuta congrua considerando il potenziale del brasiliano e l’investimento sostenuto per portarlo all’ombra del Vesuvio. Su di lui ancora vigili Lazio e Fiorentina, così come l’Atalanta (seppur più defilata).