Napoli, futuro in bilico per Lozano? Cammaroto: “Si stanno aprendo scenari clamorosi”

In casa Napoli si discute del presente e del futuro. Con l’arrivo di Gennaro Gattuso, infatti, sono cambiate le gerarchie con il nuovo mister che vuole premiare solo chi si impegna durante l’allenamento e dimostra di essere un calciatore da Napoli. Alcuni pupilli di Carlo Ancelotti, infatti, hanno trovato poco spazio.

Bisogna fare riferimento a Hirving Lozano. L’ex attaccante del PSV, infatti, è arrivato in azzurro durante l’estate proprio su richiesta di Carlo Ancelotti. Per acquistarlo, Aurelio De Laurentiis ha speso la bellezza di 42 milioni di euro, facendo diventare il messicano il calciatore più costoso di sempre della SSC Napoli.

Ora, però, si stanno aprendo degli scenari a sorpresa sul suo futuro. Nel suo editoriale su NapoliMagazine.com, Emanuele Cammaroto ha addirittura parlato di una possibile cessione, anche se in prestito: “Su Lozano si stanno aprendo clamorosi scenari di addio, o forse è meglio dire di “arrivederci””.

“Il Napoli vuole tutelare l’investimento pesantissimo fatto in estate e non regalerà nulla a chi si farà avanti: occhio all’ipotesi del prestito. Le acque si muovono e maggiori novità arriveranno da qui a breve. Per adesso è un acquisto flop, targato 100% Ancelotti”.

Hirving Lozano, quindi, potrebbe essere uno dei sacrificati. L’intenzione del Napoli, comunque, sarebbe quello di cederlo in prestito per farlo crescere. Aurelio De Laurentiis, infatti, dopo aver speso oltre 40 milioni, sa che il giocatore è svalutato e non ha la minima intenzione di venderlo. Inoltre, il presidente azzurro ha sempre speso belle parole per il suo attaccante.