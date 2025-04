Napoli, futuro incerto per due attaccanti: ADL punta ad incassare 10-15 milioni dalla cessione di Simeone

Il futuro di Simeone e Raspadori potrebbe essere lontano da Napoli. I due attaccanti azzurri sono finiti in queste settimane nel mirino di diversi club italiani ed esteri, i quali sarebbero pronti a sfruttare il loro poco utilizzo da parte di Antonio Conte per strapparli al presidente Aurelio De Laurentiis.

Dopo l’arrivo di Romelu Lukaku, infatti, sia Simeone che Raspadori hanno visto scendere drasticamente il loro minutaggio, con gli attaccanti che hanno però deciso di restare alla corte di Antonio Conte. Mentre Raspadori in questo finale di stagione è stato spesso preso in considerazione per via degli infortuni di Neres, Simeone si è dovuto accontentare di scamboli di partita.

ADDIO GIOVANNI SIMEONE ALLA SSC NAPOLI A FINE STAGIONE: IL CLUB PARTENOPEO PUNTA AD INCASSARE TRA I 10 E I 15 MILIONI DI EURO

Molti sono i club interessati all’attaccante azzurro. Il Napoli punta ad incassare non meno di 10 milioni di euro anche se la sua valutazione è scesa per via del poco utilizzo negli ultimi mesi. Per cercare di racimolare qualche milione in più, De Laurentiis potrebbe decidere di coinvolgerlo in qualche scambio con un club di Serie A.