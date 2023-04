Napoli, futuro incerto per Kim: City molto interessato

Il Napoli è sempre più vicino alla vittoria dello scudetto ma i vertici stanno lavorando già da settimane sul futuro della squadra. Il futuro di Kim, ad esempio, è ancora incerto ma il club azzurro non vorrebbe farsi scappare l’occasione di blindarlo per la prossima stagione.

L’idea del Napoli

Come scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe realizzare anche il triplo di quanto speso nel luglio scorso; ma, come anticipato, non vorrebbe di certo farsi scappare l’occasione di continuare questo sodalizio con il calciatore.

I suoi agenti attualmente si sono riservati una finestra, fra l’1 e il 15 luglio, in cui pagando una clausola dai 40 milioni in su, un club estero può rilevare il cartellino del difensore. In questo caso si inserisce il City di Guardiola, fortemente interessato al coreano tanto da far quasi paura al club azzurro.

Kim sta molto bene a Napoli e, con un nuovo accordo sull’ingaggio, quella clausola potrebbe essere eliminata facilmente.