Napoli, futuro incerto per Osimhen: l’Al-Ahli pronto all’offerta, ma il nigeriano vuole restare in Europa

Dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain per circa 75 milioni di euro, il Napoli potrebbe incassare un’ulteriore somma importante dalla partenza di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano resta uno dei pezzi pregiati del mercato e, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Cronache di Napoli, il club saudita dell’Al-Ahli sarebbe pronto a tentare l’assalto nella prossima sessione estiva.

Non si esclude la possibilità di cedere Osimhen

L’allenatore della squadra araba, Matthias Jaissle, avrebbe indicato Osimhen come il rinforzo ideale per l’attacco, spingendo la società a preparare un’offerta da 80 milioni di euro per il suo cartellino. A questa cifra si aggiungerebbe una proposta faraonica per il giocatore: un ingaggio da 30 milioni di euro a stagione, lo stesso stipendio percepito da Cristiano Ronaldo nel suo primo anno in Arabia Saudita.

Il Napoli non esclude la possibilità di cedere il proprio bomber al miglior offerente, ma l’ostacolo principale resta la volontà del giocatore. Osimhen, infatti, al momento non è intenzionato a trasferirsi fuori dall’Europa e preferirebbe restare in un campionato più competitivo.

La società partenopea, almeno inizialmente, cercherà di soddisfare la sua richiesta, dando priorità alle offerte dei top club europei. Tuttavia, se nessuna squadra del Vecchio Continente dovesse raggiungere la valutazione fissata da Aurelio De Laurentiis, lo scenario potrebbe cambiare.